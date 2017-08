By

法國巴黎以東一個小鎮,週一有汽車撞入一間披薩店,一名13歲女童死亡,至少12人受傷。

事發於Sept-Sorts小鎮,肇事司機被捕後已即時獲釋,警方稱他可能是想自殺而把車撞入披薩店,估計事件與恐怖襲擊無關。

當局原先報稱遇害女童現年8歲,稍後更正為13歲,她的弟弟也在事故中受傷。

法國最近多番發生汽車撞人群事件,上週,一名阿爾及利亞男子駕車撞向一群法國士兵,而在一年前,有人駕駛一輛大貨車在尼斯市撞向群眾,造成86人死亡。

