By

【KTSF】

南灣聖荷西市週一早上有汽車撞到一名女童後不顧而去,警方公開監控視頻片段,呼籲公眾提供線索。

根據警方提供的片段和消息顯示,當時該名12歲女童正在第17街和東Julian街交界過馬路,一部車轉彎撞到她,女童整個人被撞至飛起,然後倒地,但之後能站起來,該車就逃離現場。

事後有路過的民眾幫助女童,女童在事故中有受傷,需要送院治療,沒有生命危險。

警方稱,肇事司機是一名白人婦人,年約40至50餘歲,棕髮,有線索的民眾請與警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。