【KTSF】

一名17歲女子週四傍晚在舊金山靠海的Lands End公園不慎從懸崖墮下,掉落水中,救回後傷重不治。

事發於週四下午約6點半,地點在金門公園保護區Legion of Honor附近,救援人員接報到達現場後,嘗試從崖邊救她,但不成功,最後要出動水上電單車將她救起。

她救起時仍有微弱呼吸,但在送院途中傷重不治。

