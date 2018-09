By

【KTSF 黃恩光報導】

一名8歲女童週日在東灣Pleasanton市一個鄉村俱樂部的游泳池遇溺,送到醫院後延至週三凌晨不治。

阿拉米達縣(Alameda)法醫官辦事處證實,遇溺的女童名叫Ann Cai,是Pleasanton居民。

阿拉米達縣警表示,週日下午兩點半左右接報去到位於Country Club Circle的Castlewood鄉村俱樂部,警方表示,一名救生員在游泳池找到女童,當時她已經不省人事,女童隨即被送到奧克蘭市(屋崙)的UCSF Benioff兒童醫院搶救,情況危殆。

縣警部門週三在Twitter表示,女童週三已經離世,當局向女童家屬表達深切慰問。

