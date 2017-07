By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西市一隻警犬咬傷不到兩歲大的女童,女童家長希望與市府達成和解。

22個月大的女童上個星期五在聖荷西市被一隻警犬咬傷。

女童母親說:”她大叫大哭,一直叫痛,本來是可以避免的事。”

警方表示,他們持有逮捕令,打算在女童家中逮捕女童的舅舅,但警犬一進到家中,攻擊的卻不是嫌犯。

女童母親說,警犬一進來,就咬她的女兒背部,女兒並沒激怒牠。

女童送醫後縫了6針,家屬希望能與市府達成和解,就不用走法律訴訟程序。

上個月,中半島聖馬刁市(San Mateo)一名男子被警犬咬傷,雙方以110萬達成和解。

