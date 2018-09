By

舊金山Market街一間店舖外週三下午發生一宗刀傷血案,一名14歲少女涉嫌用剪刀刺向另一名少女的胸口,被警方拘捕。

警方於下午5時05分接獲舉報,案發地點在Market街夾5街。

受害的17歲少女當時正步出店舖,一名14歲少女突然上前,用剪刀刺向她。

受害人已送院治療,沒有生命危險,她向警方報稱並不認識疑犯。

