By

【KTSF】

南灣Gilroy許多民眾用銀行卡去加油或是買雜貨,卻遭到暗藏的裝置盜取資訊,錢憑空消失,連家人都受影響。

南灣Gilroy至少有40人 用銀行卡在Safeway超市、加油站等地方消費後,帳戶憑空消失兩百元,原來是小偷在刷卡裝置上設置特別系統。

受害人在臉書分享經歷後,至少100個人回應表示,也遭遇類似的案件,光這個週末,累積被盜取的金額就高達5萬元。

警方在位於Gilory 1街上的Vallejo加油站,查獲刷卡詐欺裝置。

警方表示這個裝置已經至少存在一個星期,當局呼籲民眾查看銀行帳戶,如果發現金錢憑空消失,要報警處理。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。