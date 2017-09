By

【KTSF 游瑋珊報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)去年12月發生造成36人死亡的倉庫大火,倉庫業主獲保險賠償超過300萬元。

《Bay City News》取得文件,發現公證行評估後,預留了310萬賠償給倉庫業主Chor Ng,當中210萬是對建築物損毀的賠償。

另外,100萬是責任保險賠償,其中的67萬已發放。

Ng在大火發生後沒被刑事追究,但就面對十多宗民事索償,不過有保險業界分析認為,Ng有就事件聘用律師和公關顧問,筆錢用在這方面後,未必會有剩餘的落到提訟人手上。

