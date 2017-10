北灣山火蔓延 Geyserville小鎮儼如死城（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

北灣山火一些小型火場持續擴大範圍,令周邊社區越來越多居民疏散,包括小鎮Geyserville。

Geyserville在Santa Rosa以北,距離舊金山約77英里,在這小鎮附近山區發生的Pocket山火,週三晚有蔓延至Geyserville的跡象,消防員連夜撲救,直至清晨7時許火光才消失。

不時改變的風向,亦讓當地居民持續觀望。

居民Brad Rich說:”這就是為什麼我們無法撤離,我們有好幾隻狗,我們在等待強制撤離通知,我們已經打包好行李準備撤離,萬一發生什麼事,我們隨時準備離開,但在那山坡沒有燒起來之前,我是不會走的。”

Geyserville小鎮人口只有1,000人左右,除了小鎮中心一條商業街外,約有兩三條獨立屋街道,其餘的便是大片田園和葡萄園,在小鎮中心,為數不多的街道上有小餐館、品酒店、寵物美容中心、畫廊。

這個季節對於這個小鎮來說通常是旅遊旺季,遊客從其他地方來這裡,品嚐葡萄酒、享受美食,而現在連顧客的影子都見不到,店舖亦幾乎全部關門。

便利店店主Sunny Singh說:”每年這個時候,我們都忙瘋了,辦婚禮的、開派對的、各種遊客都在這裡,現在小鎮猶如死城。”

店主自己亦有一片葡萄園,他說,還有兩個星期就準備豐收,現在他也無法想豐收的事情了,因為他的家人都叫他趕緊撤離,但他想繼續留下。

Singh說:”我們這裡是個小社區,大家互相幫助,所以我會等到疏散令下來再走。”

從加州各地遠道而來的消防車,從封閉的區域不斷出入。

Rich說:”各地前來的消防員,我們非常感謝你們的幫助,我們收到的幫助超乎想像。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。