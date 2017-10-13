北灣山火蔓延 Geyserville小鎮儼如死城（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

北灣山火一些小型火場持續擴大範圍，令周邊社區越來越多居民疏散，包括小鎮Geyserville。

Geyserville在Santa Rosa以北，距離舊金山約77英里，在這小鎮附近山區發生的Pocket山火，週三晚有蔓延至Geyserville的跡象，消防員連夜撲救，直至清晨7時許火光才消失。

不時改變的風向，亦讓當地居民持續觀望。

居民Brad Rich說：”這就是為什麼我們無法撤離，我們有好幾隻狗，我們在等待強制撤離通知，我們已經打包好行李準備撤離，萬一發生什麼事，我們隨時準備離開，但在那山坡沒有燒起來之前，我是不會走的。”

Geyserville小鎮人口只有1,000人左右，除了小鎮中心一條商業街外，約有兩三條獨立屋街道，其餘的便是大片田園和葡萄園，在小鎮中心，為數不多的街道上有小餐館、品酒店、寵物美容中心、畫廊。

這個季節對於這個小鎮來說通常是旅遊旺季，遊客從其他地方來這裡，品嚐葡萄酒、享受美食，而現在連顧客的影子都見不到，店舖亦幾乎全部關門。

便利店店主Sunny Singh說：”每年這個時候，我們都忙瘋了，辦婚禮的、開派對的、各種遊客都在這裡，現在小鎮猶如死城。”

店主自己亦有一片葡萄園，他說，還有兩個星期就準備豐收，現在他也無法想豐收的事情了，因為他的家人都叫他趕緊撤離，但他想繼續留下。

Singh說：”我們這裡是個小社區，大家互相幫助，所以我會等到疏散令下來再走。”

從加州各地遠道而來的消防車，從封閉的區域不斷出入。

Rich說：”各地前來的消防員，我們非常感謝你們的幫助，我們收到的幫助超乎想像。”

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