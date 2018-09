蘋果iPhone XS系列手機開賣 舊款iPhone減價促銷

By

【KTSF】

蘋果(Apple)最新iPhone XS系列手機週五正式開售,價錢由大約1,000元起,同往年一樣有人好早排隊買,但是有報導指,民眾可以用差不多半價價錢,購買舊款不過功能相似的iPhone。

週五早上在柏克萊市的Apple Store,門口有人很早就來排隊,購買最新的iPhone XS和XS Max手機,不過人龍相比起前幾年就明顯較短。

有排隊的買家說,週四中午來排隊,但只有他一人。

蘋果亦計劃一個月後推出較便宜,價錢749元的iPhone XR,3款新機,iPhone XS、XS Max和XR,都會移除Home鍵和指紋辨識,使用人臉辨識取替,鏡頭像素和畫質都有提升。

有報導指,想買個鏡頭好,螢幕大小和功能差不多的iPhone,其實舊款的iPhone 7和8都值得選擇,而且新機推出後,7和8將會以較便宜的價錢出售。

如果不想支付千元買新iPhone,可以考慮買兩年前推出的iPhone 7,現在價錢449元,又或者是去年的iPhone 8,現在價錢599元。

