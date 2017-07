By

二十國集團峰會在德國漢堡揭幕,為期兩天峰會集中討論反恐、自由貿易,各國亦設法游說美國勿退出巴黎氣候協定。

特朗普總統揚言退出巴黎氣候協定,部分與會歐亞國家領袖已表明會遊說美國回心轉意,在全球減排方面以身作則。

德國總理默克爾警告,美國若執意退出,就面臨被其他國家孤立排擠。

這次峰會主題為「塑造聯動世界」,首天大範圍會議,議題包括反恐、氣候暖化以及經貿關係,各國領袖亦會趁機舉行雙邊甚至多邊會談。

中國國家主席習近平與金磚國家領袖會面,重申履行巴黎氣候協定的重要。

另外,金磚國家一致認為,要提高發展中國家在全球金融機構的話語權。

習近平據報亦會與日本首相安倍晉三會面。

