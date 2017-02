小布殊支持調查特朗普競選陣營與俄羅斯關係

By

【KTSF 江良慧報導】

前總統小布殊週一接受NBC國家廣播公司晨早節目採訪,宣傳他的新畫集,小布殊在過去8年奧巴馬執政期間,鮮有公開評論政治,不過他週一對特朗普政府的一些政策提出意見,尤其是特朗普和傳媒的關係,大家來看看CNN的報導。

CNN的主播John King表示,今天政壇的熱門話題就是小布殊的回歸,在過去8年一直避免就政治議題發表意見的他,週一在NBC的Today節目中

被問及對特朗普總統攻擊新聞媒體的看法。

小布殊回答說:”權力是會令人上癮的,還會令人敗壞,讓媒體向濫權的人問責很重要,不論在這裡還是他處,我花很多時間做的其中一件事,就是嘗試說服像普田這些人,接受獨立新聞的概念,很難去說服他人要有新聞自由,當我們自己都不願意接受。”

小布殊在訪問中也表示,支持就俄羅斯情報人員和特朗普競選陣營被指有接觸一事進行調查,他說相信大家都需要答案。

不過他就不肯說是否需要指派特別檢察官進行調查,而當被問及他是否支持特朗普總統禁止7個以回教為主國家的人入境,他就說支持歡迎人到來,同時也守法的移民政策。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。