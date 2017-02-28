小布殊支持調查特朗普競選陣營與俄羅斯關係

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【KTSF 江良慧報導】

前總統小布殊週一接受NBC國家廣播公司晨早節目採訪，宣傳他的新畫集，小布殊在過去8年奧巴馬執政期間，鮮有公開評論政治，不過他週一對特朗普政府的一些政策提出意見，尤其是特朗普和傳媒的關係，大家來看看CNN的報導。

CNN的主播John King表示，今天政壇的熱門話題就是小布殊的回歸，在過去8年一直避免就政治議題發表意見的他，週一在NBC的Today節目中

被問及對特朗普總統攻擊新聞媒體的看法。

小布殊回答說：”權力是會令人上癮的，還會令人敗壞，讓媒體向濫權的人問責很重要，不論在這裡還是他處，我花很多時間做的其中一件事，就是嘗試說服像普田這些人，接受獨立新聞的概念，很難去說服他人要有新聞自由，當我們自己都不願意接受。”

小布殊在訪問中也表示，支持就俄羅斯情報人員和特朗普競選陣營被指有接觸一事進行調查，他說相信大家都需要答案。

不過他就不肯說是否需要指派特別檢察官進行調查，而當被問及他是否支持特朗普總統禁止7個以回教為主國家的人入境，他就說支持歡迎人到來，同時也守法的移民政策。

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