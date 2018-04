By

前總統老布殊血液受感染送院治理,美國有線新聞網絡報道,老布殊正接受深切治療。

老布殊妻子芭芭拉上周六舉殯,93歲的老布殊精神看來還好,布殊家族發言人表示,他身體受感染,並蔓延至血液,週日送入休斯敦一間醫院接受治理。

美國有線新聞網絡引述消息報道,老布殊因為感染引致敗血症,血壓持續下降,多次出現危急,目前暫時穩定下來,但鑑於他年事已高,以及他的身體狀況,情況十分嚴重。

