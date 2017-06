By

【KTSF 劉瑩報導】

柏克萊加大計劃在校園的健身房,興建無性別的更衣室​,預計明年啟用。

不分性別更衣室將設有私密更衣室,淋浴區、帶鎖儲物櫃和洗手間,而且連接校園的泳池。

根據舊金山紀事報報導,新的更衣室耗資270萬元,將由一個為創建公平衛生環境的服務機構提供。

柏克萊加大是最新建立無性別更衣室的大學,而在亞利桑那州大學最近亦有無性別更衣室動工,而一個全國性大學健身房及健康服務機構正鼓勵旗下的大學效仿設立無性別更衣室。

