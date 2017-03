By

【i-CABLE】

注膠蝦過往溫州、昆明都曾出現,今次就出現在廣州番禺。有市民購買急凍蝦,回家後發現不對勁。

陳先生在廣州番禺南村綜合市場買的冷凍蝦,盛惠50元(人民幣)一斤,回家甫剝開,發現蝦身及蝦頭有些透明的膠狀物體。他指已經是第二次在同一個街市買到有膠狀物的蝦,究竟這些是什麼?記者帶著蝦到另一個街市,問一問檔主。

有食品安全專家相信,是有人把膠注射進蝦中,令蝦身更加豐滿,甚至為了是掩飾變了質的蝦肉。不過專家指要弄清楚蝦裡面有沒用對身體有害的工業用明膠,記者最後將蝦送到廣東省食藥監局檢測,結果發現膠狀物是海藻明膠,這類膠原料為煮過的動物骨頭、皮膚和筋,用於製作果凍和其它甜品。

廣東省食藥監局指,吃了注射海藻明膠的蝦對健康沒嚴重影響,只不過是一種市場欺詐行為,目前正是調查這批蝦的來源。

