【KTSF 張麗月報導】

通用電器GE將於6月26日下週二開市之前,脫離道瓊斯30隻成份股,不再成為道指的指標,改由Walgreens頂上。

GE作為道瓊斯成份股已有過百年歷史,曾經一度被視為最穩健的美國上市公司之一。

但近年來業務反覆,十年前的金融海嘯期間,GE的規模大幅縮水,其後更賣掉旗下大部份的金融業務,改為專注高科技的工業營運。

在今年年初,GE更透露證監會正調查該公司,涉嫌動用150億元來隱瞞它旗下一個保險部門計錯數,因而拖累GE近年來股價下跌。

今年至今,GE股價已跌了26%,股價跌是導致GE退出道指成份股的原因之一,也反映出工業公司在美國經濟中所扮演的角色沒有這麼重要,不及科技、金融、健保和消費產品公司的影響力。

