By

【KTSF】

通用電氣公司(GE)週四宣布,將裁減12,000個職位,當中大多數是海外職位。

通用電器表示,被裁減的職位都屬於通用電器生產大型渦輪機和發電機的電力部門,幾週前,通用電器表示,將會削減一半的股票分紅,是自大蕭條時代以來第二次下調。

同時,通用電器也尋求出售其燈泡和鐵路設備。

通用電器的股價今年已經下跌了44%,新的行政總裁John Flannery尋求削減成本,以幫助公司整頓業務。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。