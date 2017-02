By

【KTSF 陳令楠報導】

由3月1日,太平洋煤電公司(PG&E)將對收費系統進行調整。

本次修改將涉及加州北部及中部的顧客,現有的收費系統以三級定價方式運作,用量超過基本級別便會進入下一個更高的定價級別。

太平洋煤電公司稱,原本的三級定價系統將會改為兩個級別,同時引入高用電量附加費,如果用戶的用電量超過基本級別用量4倍,就會收附加費。

太平洋煤電公司指,受附加費影響的住宅用戶不足一成。

此外,3月起,住宅用戶的電力傳輸費用將上漲2.1%。

PG&E表示,現時的收費系統建立於2001年的能源危機之後,所以系統較為老舊、複雜,而本次價格調整除了要簡化收費結構,以及鼓勵節約能源之外,最終的目標是將收費系統發展到按時用電收費。

