加州汽油價格再次調漲 或重上每加侖4元水平（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

經常需要加油的駕駛人有沒有注意到，最近汽油價格似乎愈來愈貴了？根據油價資訊網站GasBuddy的分析，今年5月開始，加州將重新出現每加侖4美元的高昂油價，甚麼原因呢？

位於舊金山日落區19街的一間加油站，週四的普通汽油價格是每加侖超過3.5元，距離每加侖4元，其實已經不遠。

加州作為全美油價最高的州分，目前普通汽油平均價格為每加侖3.3元。

汽油價格資訊網站GasBuddy的首席油價分析師Patrick DeHaan在接受Bloomberg專訪時表示，到了5月的國殤日，也就是宣告全美夏季出行旺季

展開之際，加州油價可能重新出現每加侖4美元的油價，這也將是全美自2014年7月以來，首度再出現每加侖4元的高昂油價。

貨車司機Raul Garcia說：”我住在麻省波士頓，我到舊金山來拜訪，這是我第一次加滿油，我覺得這裡大概每加侖貴50至60美分，你覺得加州的汽油比較貴嗎？當然貴。”

來自路易斯安那州的John Wells說：”這裡每加侖3.45元，路州大概2.5元，甚至2.3元或者最近又更低一點，（你覺得加州的油太貴了嗎？）我確實覺得這裡比較貴。”

消費者認為，油價還是基於市場供需問題。

消費者無奈的表示，不論油價如何上漲，需要開車的人還是得買單。

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