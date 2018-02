加州汽油價格再次調漲 或重上每加侖4元水平（視頻）

By

經常需要加油的駕駛人有沒有注意到,最近汽油價格似乎愈來愈貴了?根據油價資訊網站GasBuddy的分析,今年5月開始,加州將重新出現每加侖4美元的高昂油價,甚麼原因呢?

位於舊金山日落區19街的一間加油站,週四的普通汽油價格是每加侖超過3.5元,距離每加侖4元,其實已經不遠。

加州作為全美油價最高的州分,目前普通汽油平均價格為每加侖3.3元。

汽油價格資訊網站GasBuddy的首席油價分析師Patrick DeHaan在接受Bloomberg專訪時表示,到了5月的國殤日,也就是宣告全美夏季出行旺季

展開之際,加州油價可能重新出現每加侖4美元的油價,這也將是全美自2014年7月以來,首度再出現每加侖4元的高昂油價。

貨車司機Raul Garcia說:”我住在麻省波士頓,我到舊金山來拜訪,這是我第一次加滿油,我覺得這裡大概每加侖貴50至60美分,你覺得加州的汽油比較貴嗎?當然貴。”

來自路易斯安那州的John Wells說:”這裡每加侖3.45元,路州大概2.5元,甚至2.3元或者最近又更低一點,(你覺得加州的油太貴了嗎?)我確實覺得這裡比較貴。”

消費者認為,油價還是基於市場供需問題。

消費者無奈的表示,不論油價如何上漲,需要開車的人還是得買單。

