加州反對增加汽油稅的提案收集了足夠的選民簽名,將放入11月的選票上由選民表決。

州務卿週一確認,反對增加汽油稅的支持者,收集到足夠的有效簽名,成功將提案放在11月的選票上。

州長布朗以及支持增加汽油稅人士認為,公共交通是大型的長期項目,需要持續的投入資金。

根據NBC的報導,該反對增加汽油稅的提案,是共和黨的選舉策略,希望籍此獲得溫和派選民關注,以及鼓勵保守派選民投票。

如果該提案在11月獲選民投票通過,將會令約2,500個已經啟動的交通項目遭到取消。

