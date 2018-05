加州今夏汽油價格或升破4元 有選舉提案促廢除汽油稅

By

加州各大城市的汽油售價,目前每加侖已升到3.5元以上,其中舊金山最貴。

加州各大城市的汽油售價,目前每加侖已升到3.5元以上,如果期油每桶繼續升到75元以上,汽油售價還會繼續升,目前期油每桶是68元。

全國汽油售價平均每加侖是2.81元,加州城市的汽油貴了30%,加州三大城市聖地牙哥、洛杉磯和舊金山的汽油平均售價已經超過3.6元,其中舊金山更貴,是3.71元。

汽油售價這麼貴,部份原因是加州的汽油稅是全美最高,每加侖收0.467元。

此外,加州實行全國最高標準的清潔汽油也推高汽油價格,有部份專家相信,在夏天的開車出遊旺季 ,加州的汽油售價每加侖可能升破4元。

另外,加州在去年11月增加汽油稅來支付運輸計劃,包括道路維修,有人提議廢除汽油稅 。

提案的支持者已經收集到超過94萬個簽名,遠超出所需的簽名數目,將提案列入11月選票上,交由選民來決定。

