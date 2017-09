By

【KTSF 劉瑩報導】

根據美國汽車協會(AAA)的最新報告顯示,受熱帶風暴Harvey餘波的影響,全美平均汽油價格一夜間飆升,而且預計在即將到來的勞工節長周末,會出現持續上升的趨勢。

據AAA提供的資料,全美普通汽油的平均價格已週四的每加侖2.45元升至週五的2.52元,一天出現7美分的增幅。

在德州部分地區,如達拉斯等地,情況會更差,民眾可能需要行駛較長的路程才能加到油。

有民眾表示,已經駕駛了將近35英里的距離,才找到一個仍有汽油賣的加油站,而他在長長的車龍中也等了35分鐘。

根據能源部的報告顯示,由於部分墨西哥灣沿岸的煉油廠關閉,或出現減產,導致汽油供應持續減少。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。