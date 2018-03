By

【KTSF】

夏季臨近,美國汽車協會(AAA)預計,加州的汽油價格將上升至4年的高位。

由於將近踏入旅遊旺季,根據以往西岸自駕遊的數據顯示,AAA預計到了5月28日的亡兵紀念日,加州的油價將上升至每加侖3.60至3.80元之間,是近4年來加州所錄得的最高價格。

當局表示,北加州3月的汽油需求量強勁,有專家分析指出,原因是國內經濟良好及民眾消費信心上升,如果需求持續高企,相信油價將繼續上漲。

目前,灣區本月的汽油價格平均每加侖為3.50元,比加州的3.47元的平均價稍微高一點,而全國的平均油價現為每加侖2.61元。

