By

【KTSF 萬若全報導】

春假期間許多家庭都會開車出遊,駕駛人有沒有發現油價漲了。

學校春假從上星期開始,許多家庭在週末就出遊,5號公路一些駕駛人必停的加油站,每加侖油價已突破3.5元,還有的加油站普通無鉛汽油,每加侖快突破4美元。

根據美國汽車協會(AAA)表示,春天是煉油廠進入維修期季節,因此油價在這時期都會上升,平均漲30到70美分,而且會一直持續到暑假。

目前舊金山平均每加侖3.1元,南灣聖荷西每加侖3元。

西岸還是全國油價最高的地方,目前全國平均每加侖是2.29元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。