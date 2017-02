分析師預料汽油價格持續上漲 或升破4元（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

隨著春季來臨,能源業內人士也預計汽油價格將持續看漲,每加侖油價可達到甚至超過4美元,出現自2012年以來油價的新高峰,究竟油價上漲的原因是甚麽呢?

截至目前,加州汽油的平均價格每加侖大約是2.91元,而去年同期則是2.30元。

業內人士分析,由於石油輸出國組織OPEC去年11月宣布每天減產120萬桶原油,再加上非OPEC組織成員國俄國也宣布每天減產60萬桶原油,使得目前每加侖油價已上漲到57元一桶,是自2015年以來的油價最高紀錄。

而加州每加侖油價在過去幾個月已上漲50到60美分,其中一個因素是州內有6個煉油廠需要維修,所以不得不減產。

舊金山目前的平均油價是每加侖3元,南加州相對便宜幾美分。

業內人士稱,隨著春季以及暑期旅遊旺季相繼來臨,還有加州春夏汽油的煉製標準將從4月1日開始,預計從現在起,一直到亡兵節紀念日,油價將會進一步上升,每加侖可能介於3.40元到3.70元。

業內人士更預估,每加侖油價可能會上漲最多80美分,不過究竟實際能上漲多少,目前還沒有人能出肯定的預估。

