德克薩斯州休斯頓市有兩個加油站,每加侖汽油的售價竟然低至79美分,相信在舊金山灣區生活的駕駛人都感到不可思議,究竟這兩個加油站的汽油為何如此便宜呢?

原來這兩個加油站近日捲入減價戰,在互相壓價下,最近每加侖汽油跌至79美分,價格有如回到70年代的水平,而且比一枝售價99美分的樽裝水還便宜,而最新消息是,週一其中一個加油站再把售價壓低,目前每加侖汽油只售78美分。

據美聯社報導,全國汽油平均價格是每加侖2.35元,而在休斯頓市,平均每加侖是2.08元。

暫時未知這兩個加油站的減價戰會持續多久,但肯定的是,當地很多駕駛人都把握時機入平油,即時大排長龍也在所不惜。

