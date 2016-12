By

紐約市時代廣場每年都會吸引上百萬人前來參加除夕倒數,為防範類似德國柏林市和法國尼斯市發生的貨車撞人群襲擊事件,紐約市府當局將會出動數十架重型垃圾車,布防在時代廣場範圍,阻截襲擊者駕駛貨車衝向人群。

每年除夕倒數,時代廣報聚集的人群多達100萬人,紐約市府已打算出動65輛重型垃圾車,市警局也會出動100輛警車,阻截任何故意闖入的車輛。

當局強調,迄今未收到針對時代廣場除夕倒數的恐襲威脅,但當局會時刻更新保安措施作出應變。

12月19日在柏林市發生的貨車衝人群攻擊事故,共造成12人死亡,去年7月14日在尼斯市發生的攻擊事故,造成86人喪命。

