【KTSF 崔凱橋報導】

服裝零售店Gap集團宣佈,計劃關閉旗下大約200間Gap和Banana Republic店舖。

Gap和Banana Republic的門市由於業績欠理想,Gap決定關閉約一成的店舖,至於關閉哪些分店就未見透露。

這兩個品牌的店舖銷售近年來都出現下跌,只有Old Navy店舖銷售上升5%,因此Gap表示會將資金集中投放在旗下業績表現良好的品牌,並計劃在未來3年開設Old Navy和運動品牌Athleta合共270間分店。

