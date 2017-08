中國電競市場日漸龐大 市場收益逾千億人民幣（視頻）

【i-CABLE】

中國最發達的行業之一是電子遊戲,有統計指全國有5.6億名玩家,去年市場收益達到1,650多億元人民幣,值得留意的是,電子競技遊戲其中佔了三成的收益,而且今年上半年收入增長更達到四成多,但打機當飯食的夢想是否那麼容易成功呢?

喜歡玩遊戲,享受競技的快感,但不夠實力,又想升級、贏裝備,不少人會出錢找職業「代練」代打比賽,在淘寶網上輸入「遊戲代練」,立刻出現不同代練套餐,收費由人民幣10元至500元不等,朱先生上年開了一間代練工作室,高峰期一日有4,000元收入,大部份客源都是學生。

「打機當飯吃」並不容易,不但要長時間工作,達不到要求,還要反過來賠錢給顧客,因為收入不穩,他的代練工作室已經轉型為職業電競隊,透過贏比賽、賺獎金,繼續在電競界謀生。

他們在玩的《英雄聯盟》,是目前全球最賺錢的遊戲,遊戲公司每月營利有1.5億美元,在中國亦很受歡迎,有報告指,中國電競玩家已達1.7億人,為全球最大的電競市場帶動了不少商機。

這間佔地13,000呎的電競館在一年前開幕,專門為電競比賽提供場地,每星期承辦一至兩場賽,負責人希望未來把電競館發展成旅遊點,內地的電競市場日漸龐大,亦愈來愈備受重視,即將在2022年舉行的杭州亞運會,電競將正式被列為比賽項目。

