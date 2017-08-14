中國電競市場日漸龐大 市場收益逾千億人民幣（視頻）

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中國最發達的行業之一是電子遊戲，有統計指全國有5.6億名玩家，去年市場收益達到1,650多億元人民幣，值得留意的是，電子競技遊戲其中佔了三成的收益，而且今年上半年收入增長更達到四成多，但打機當飯食的夢想是否那麼容易成功呢？

喜歡玩遊戲，享受競技的快感，但不夠實力，又想升級、贏裝備，不少人會出錢找職業「代練」代打比賽，在淘寶網上輸入「遊戲代練」，立刻出現不同代練套餐，收費由人民幣10元至500元不等，朱先生上年開了一間代練工作室，高峰期一日有4,000元收入，大部份客源都是學生。

「打機當飯吃」並不容易，不但要長時間工作，達不到要求，還要反過來賠錢給顧客，因為收入不穩，他的代練工作室已經轉型為職業電競隊，透過贏比賽、賺獎金，繼續在電競界謀生。

他們在玩的《英雄聯盟》，是目前全球最賺錢的遊戲，遊戲公司每月營利有1.5億美元，在中國亦很受歡迎，有報告指，中國電競玩家已達1.7億人，為全球最大的電競市場帶動了不少商機。

這間佔地13,000呎的電競館在一年前開幕，專門為電競比賽提供場地，每星期承辦一至兩場賽，負責人希望未來把電競館發展成旅遊點，內地的電競市場日漸龐大，亦愈來愈備受重視，即將在2022年舉行的杭州亞運會，電競將正式被列為比賽項目。

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