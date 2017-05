By

【KTSF 游瑋珊報導】

在事事講求數碼化的年代,社交媒體都爭取改進,分享影像的媒介和技術,但說到留下瞬間記憶的照片,不少人依舊喜歡列印出實體照片的感覺,舊金山有公司就推出一款可將手機變成即影即有相機的打印裝置。

相對目前市面的隨身打印機,Prynt推出的打印裝置有即影即有功能,在用家按下拍照按鈕的同時,照片在約半分鐘後即可直接印出。

打印裝置用的是Zink無墨打印技術,無須用上墨水,至於相紙,同時也可當成貼紙。

由於影像都儲存在雲端,只要開啟Prynt的應用程式,再用鏡頭對著照片,還可以回憶拍攝時的動態影像,不過產品目前只支援蘋果iPhone,Pyrnt表示,今年稍後會推出Android版。

