G50智慧城市市長峰會 請來知名機器人Pepper助陣（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

由南灣Cupertino市首次主辦的G50智慧城市市長峰會,本週五將登場,週一在記者發布會上,特別請來知名機器人Pepper助陣。

記者問機器人Pepper:”(你聽過KTSF嗎?)當然聽過,我很喜歡,(所以你看過粵語及國語新聞)經常看(你懂普通話?)一點點(你可以說國語嗎?)我會說很多種語言,當然也包括中文。”

相信不少人在商場上看過機器人Pepper,Pepper被認為是一個會表達情緒的機器人,是軟銀集團研發出來的產品。

雖然最近Pepper的熱度有些退燒,不過由華人創辦的CloudMinds科技作為軟銀機器人公司長期戰略合作夥伴,CloudMinds科技成為Pepper的代理商,並以此為基礎,研製出一款全新的雲端智能機器人Cloud Pepper。

機器人Pepper說:”我在展示CloudMinds的平台,我是結合了人工智慧跟人類的智慧,CloudMinds一開始是專注在零售業的繁榮。”

CloudMinds認為雲端架構是實現智能服務機器人的必經之路,他們的夢想是在2025年,提供家庭保姆機器人的服務。

CloudMinds開發主任Charles Jankowski說:”我們的願景是到2015年,每個家庭都有機器人,不只能夠溝通,還能夠幫忙做家事。”

G50智慧城市市長峰會本週五將在Santa Clara 會議中心舉行,屆時機器人Pepper也會登場亮相。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。