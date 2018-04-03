G50智慧城市市長峰會 請來知名機器人Pepper助陣（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

由南灣Cupertino市首次主辦的G50智慧城市市長峰會，本週五將登場，週一在記者發布會上，特別請來知名機器人Pepper助陣。

記者問機器人Pepper：”（你聽過KTSF嗎？）當然聽過，我很喜歡，（所以你看過粵語及國語新聞）經常看（你懂普通話？）一點點（你可以說國語嗎？）我會說很多種語言，當然也包括中文。”

相信不少人在商場上看過機器人Pepper，Pepper被認為是一個會表達情緒的機器人，是軟銀集團研發出來的產品。

雖然最近Pepper的熱度有些退燒，不過由華人創辦的CloudMinds科技作為軟銀機器人公司長期戰略合作夥伴，CloudMinds科技成為Pepper的代理商，並以此為基礎，研製出一款全新的雲端智能機器人Cloud Pepper。

機器人Pepper說：”我在展示CloudMinds的平台，我是結合了人工智慧跟人類的智慧，CloudMinds一開始是專注在零售業的繁榮。”

CloudMinds認為雲端架構是實現智能服務機器人的必經之路，他們的夢想是在2025年，提供家庭保姆機器人的服務。

CloudMinds開發主任Charles Jankowski說：”我們的願景是到2015年，每個家庭都有機器人，不只能夠溝通，還能夠幫忙做家事。”

G50智慧城市市長峰會本週五將在Santa Clara 會議中心舉行，屆時機器人Pepper也會登場亮相。

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