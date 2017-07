德國漢堡多處爆示威釀衝突 逾百警員受傷

德國漢堡市內,反對峰會的示威未平息,示威者與防暴警察衝突,多人被捕,逾百名警員受傷。德國警方在全國調動共兩萬警員到當地戒備,多名官員的行程受阻,美國第一夫人梅拉尼婭更加被困在酒店。

警方出動水砲驅散,示威者拒絕離開。這批反對召開峰會的示威者,原本在其中一處通往會場的道路上靜坐,企圖阻止各國領袖、官員到場,同時亦抗議當局將會場周邊劃為禁區,禁止他們接近,警員逐一抬走示威者。

另一批身穿紅衣的示威者,亦企圖佔據馬路,防暴警察驅趕。有示威者受傷,四處都有人縱火燒車,不分晝夜,持續有這類,示威者與防暴警察衝突場面。

影響到峰會相關活動,除了德國財長朔伊布勒未能到場要缺席會議外,歐洲理事會主席圖斯克及歐盟委員會主席容克原定記者會,延遲了四十五分鐘。

美國第一夫人梅拉尼婭亦因為警方未能保護其人身安全,不能離開酒店,缺席與各國領袖配偶在市內的親善活動。

