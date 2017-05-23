金銀島命案遇害中國留學生舉殯 家人望沉冤得雪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

5月10日在舊金山金銀島的家中被槍殺的中國留學生郭宇川，家人週一為他舉行追思會。

除了郭宇川的家人和朋友外，舊金山中領館及郭宇川生前就讀的舊金山州立大學亦分別派代表，出席週一早上舉行的追思會。

協助郭宇川家人辦喪事的舊金山華助中心代表陳先生指，郭宇川的父母非常傷心，仍然未準備好接受訪問，並透過華助中心發表簡短聲明。

陳先生說：”本身郭生郭太都希望社會各界要繼續關注這件事，亦讓他們兒子盡早可以沉冤得雪，還兒子一個公道。”

華助中心透露，追思會一切從簡，待遺體火化後，郭宇川的父母會將骨灰帶回中國，在中國再辦後事。

郭宇川生前的同學表示，郭宇川是一個好人，而且很用功讀書，常常通宵學習，每次見面郭宇川總是笑容滿面，是一個親和且平易近人的同學。

這名同學亦透露，今個星期四是畢業典禮，原本以為會與郭宇川一起出席，他會永遠懷念郭宇川。

舊金山州立大學的代表指，郭宇川的父母有意用郭宇川的名義，在校內贊助一個獎學金，讓大家永遠記得郭宇川的同時 ，能幫助他人。

30歲的郭宇川5月10日被發現在金銀島的家中中槍身亡，警方至今仍未破案。

舊金山州立大學發言人表示，校方上星期五在郭宇川就讀的國際關係學系的一個畢業宴會上，向郭宇川的父母頒發郭宇川的碩士文憑，並在宴會裡特別加插表揚及紀念郭宇川的儀式。

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