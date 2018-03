By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會週二同意撥款給公辯律師辦公室和社區機構增聘職員,為無證移民提供法律服務。

市參議會週二撥款25萬,資助公辯律師辦公室在未來3個月內聘請7名全職人員,這包括4名律師、兩名社工和一名書記,另外也撥款63萬給那些為移民社區提供服務的社區機構 ,如華人權益促進會等。

市長也承諾,這兩項撥款將納入明後兩年的常年預算中。

