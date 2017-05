By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦運輸部長趙小蘭批准撥出6億多元,投入灣區Caltrain火車電氣化計劃,Caltrain表示,有了這筆錢,中半島乘客2021年就可以乘坐電氣化火車。

有100多年歷史的Caltrain目前仍然使用柴油火車,電氣化計劃耗資接近20億元,大部分資金來自地方與州政府,可是來自聯邦的6.47億元仍然很重要。

由於國會部分共和黨議員反對,特朗普總統一度扣起撥款,後來在民主黨議員以及矽谷商業領袖不斷遊說下,運輸部長趙小蘭終於同意批出撥款。

Caltrain電氣化之後,來往舊金山和聖荷西的列車將會更快,接載更多乘客,預料電氣化計劃會為灣區創造9,600個就業機會。

