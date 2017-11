國會感恩節後復會 稅改等多項法案等待表決

By

【KTSF 張麗月報導】

感恩節假期過後國會週一復會,當前就有許多議題等待議員審議,其中包括參議院稍後表決的稅制改革方案。

特朗普總統渡假完畢返回白宮,他週日發推文說,上任10個月以來,自己所做的可能比任何總統都要多。

特朗普在推文中又說,稅改計劃正在改善中,稍後他將與參議院共和黨人會面討論稅改方案,可能力促他們放下歧見,確保本年底前表決通過稅改法案。

共和黨參議員Lindsey Graham說:”對每位共和黨參議員來說,黨和經濟的命運都落在我們手上,經濟需要減稅,共和黨就需要提出來,我認為我們將辦得到。”

民主黨參議員Dick Durbin說:”給最富有人士的稅務優惠是永久的,這不公平,所以有半數美國人質疑特朗普的稅改計劃。”

當前最令人關注的就是金融政策,尤其是稅改,如果沒有取得進展,就會影響股市的升跌。

另一個引起華盛頓關注的就是誰會領導全國消費金融保護局,離職的該局局長Richard Cordray委任Leandra English為署理局長,但幾小時後,特朗普宣佈委任預算局長Mick Mulvaney接替局長職位,在這種混亂情況下,English入稟法庭,要求法官阻擋Mulvaney的任命。

國會面對的另一個議題就是催促為夢想法案立法,特別是關於繼續實施暫緩遣返年輕無證人士的DACA法案。

Graham說:”我認為大部份人希望給予夢想生較肯定的生活,讓我們在12月做為國家著想。”

Durbin則說:”兩黨解決方法是要確保這些年輕人有機會入美籍,我們可以幫忙,可以在年底前做得到。”

