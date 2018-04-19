聯邦貿易委員會呼籲民眾慎防假冒中領館詐騙電話

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【KTSF】

最近許多民眾都接到聲稱是中領館打來的電話，其實這些都是詐騙電話，聯邦貿易委員會（FTC）週三發出騙案警告，呼籲大家不要上當受騙。

詐騙電話錄音：”你有一封緊急文件尚未領取，將影響你的護照及居留權，如需諮詢請按9。”

詐騙電話錄音：”領事館通知，您有一封加急公文未領取，可能影響您的居留權益，如需查詢請按2。”

很多華人最近都有接過這兩段錄音，聯邦貿易委員會呼籲大家提高警惕，FTC表示，騙徒選擇有中文姓氏的人士為對象，除了打電話企圖索取當事人的信用卡號碼或銀行資料之外，也試過發訊息到事主的社交平台賬號，例如微信。

FTC表示，如果大家收到這類信息，應該立刻刪除，不要提供社安號碼等私人資料，中領館強調不會以電話方式聯繫當事人。

FTC也鼓勵收到詐騙電話的人士向當局舉報，網址：http://ftc.gov/complaint

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