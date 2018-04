聯邦貿易委員會呼籲民眾慎防假冒中領館詐騙電話

By

【KTSF】

最近許多民眾都接到聲稱是中領館打來的電話,其實這些都是詐騙電話,聯邦貿易委員會(FTC)週三發出騙案警告,呼籲大家不要上當受騙。

詐騙電話錄音:”你有一封緊急文件尚未領取,將影響你的護照及居留權,如需諮詢請按9。”

詐騙電話錄音:”領事館通知,您有一封加急公文未領取,可能影響您的居留權益,如需查詢請按2。”

很多華人最近都有接過這兩段錄音,聯邦貿易委員會呼籲大家提高警惕,FTC表示,騙徒選擇有中文姓氏的人士為對象,除了打電話企圖索取當事人的信用卡號碼或銀行資料之外,也試過發訊息到事主的社交平台賬號,例如微信。

FTC表示,如果大家收到這類信息,應該立刻刪除,不要提供社安號碼等私人資料,中領館強調不會以電話方式聯繫當事人。

FTC也鼓勵收到詐騙電話的人士向當局舉報,網址:http://ftc.gov/complaint

