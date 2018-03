聯邦貿易委員會調查Facebook外洩用戶個資事件

By

【KTSF 游瑋珊報導】

Facebook用戶資料懷疑被數據分析公司不當獲取和使用,聯邦貿易委員會證實已展開調查,一波未平,週日有報導指,Facebook多年來從Android用戶取得電話中的聯絡人姓名、電話,以至通訊紀錄等資料。

劍橋分析公司被指不當獲取Facebook 5,000萬用戶的個人資料作政治用途,各級機構展開調查。

聯邦貿易委員會證實,正調查Facebook 37個州的司法部長,要Facebook解釋公司如何監察程式開發者使用取得的用戶資料,以及Facebook有否措施,防止用戶資料遭濫用。

伊利諾伊州Cook縣檢察署更起訴Facebook及劍橋分析公司詐騙消費者。

在Facebook處理用戶私隱的政策備受抨擊之際,有科技新聞網站再爆出,Facebook多年來一直從Android用戶取得用戶電話中的聯絡人姓名、電話號碼,以至通話和傳簡訊的紀錄。

Facebook回應指,Android版的Facebook Lite和通訊程式Messenger,在用戶同意下,的確會留下有關紀錄,讓用戶更容易和朋友聯繫,如果用戶不願意,可以選擇中止授權。



Facebook又強調,公司沒有取得通話和簡訊內容,也不會轉售獲得的資訊。

