【KTSF 陳令楠報導】

運送到灣區幾間餐廳的一批雪藏吞拿魚,懷疑含有甲型肝炎病毒,須要回收。

聯邦食品及藥物局(FDA)表示,這批雪藏吞拿魚由越南和菲律賓進口,舊金山的Blue Hawaii餐廳是其中一間涉及出事吞拿魚的食肆,另外還有San Rafael市的Fenix餐館、San Carlos市的Noelani’s Bar and Grill餐廳,都有可能買入了出事的吞拿魚。

甲型肝炎徵狀包括痾嘔肚痛等,有機會潛服體內達50天。

