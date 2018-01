雲南”冰花男孩”引發捐款潮 70萬捐款只分得8千

By

【i-CABLE】

雲南8歲的”冰花男孩”冒著零下低溫走路上學而滿頭冰霜的一幕令人心酸,亦令不少好心人出手相助,捐錢和物資予學校。熱心人士固然希望捐款可以用得其所,所以善款的用途亦引人關注。目前捐款由一個有官方背景的基金負責,至今已經收集了近70萬(人民幣),不過最後”冰花男孩”一家卻只得到8.000元。

8歲男孩王福滿冒著冰霜上學的照片感動不少人,物資、善款亦像雪花般飛進位於雲南魯甸冰凌地區的該所學校,每名學生獲贈一頂帽子、一件棉衣、一雙手套及一雙鞋,還有每人500元暖冬補貼。

當地黨委政府委託有官方背景的雲南省青少年發展基金會,統一接收捐助資金、物資,並統籌如何使用。

基金會指連日來收集約70萬元捐助,用於昭通市11個縣區的暖冬補貼。不過有網民指,”冰花男孩”引發今次捐款潮,但事件主角王福滿一家人卻只獲發500元,質疑當局無權決定善款用途,應該遵從捐款人意願。

魯甸縣教育局局長陳富榮日前解畫,指如果所有善款都給了王福滿,認為不是捐贈方和基金會的真正目的,而”一夜暴富”的畸形慈善,反而不利於孩子的健康成長。

他又稱,類似王福滿情況的小童,全縣有數以千計,應一起分享。他澄清目前王福滿一家所收捐款約有8,000元,全部來自個人或組織上門捐贈。

有評論指,一些人不敢捐、繞道上門捐款,正正是信任危機下的無奈之舉。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。