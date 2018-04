廉航Frontier聖荷西Mineta國際機場推5條新航線（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

廉價航空公司Frontier來往南灣聖荷西以及其他國內城市的5條新航線本週啟航,並推出特價機票。

聖荷西Mineta國際機場發言人Rosemary Barnes說:”我們聽說有人今天在網上買到低至20元的機票,不過 說實在的,航空公司在推廣49元機票,是單程的,如果算成來回機票,來往這些城市仍然很便宜。”

Frontier航空公司本週開始有5條直飛聖荷西的國內新航線,包括聖荷西直飛阿特蘭大、辛辛那提、奧斯汀、聖安東尼奧和Tulsa。

除了Frontier之外,西南航空(Southwest)也開拓直飛聖荷西國際機場的國內航線,而西南航空最近也推出低至49元特價機票。

聖荷西Mineta國際機場發言人表示,使用這個機場的旅客人數不斷上升,除了矽谷的居民之外,越來越多居住在中半島,甚至舊金山的人士,也因為聖荷西機場的航線選擇越來越多,加上票價較便宜,而來這裡坐飛機。

機場方面正計劃擴建,目前估計每年有1,300萬旅客進出Mineta國際機場。

