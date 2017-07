Frontier航空增飛聖荷西線 促銷票價單程29元起（視頻）

By

美國廉價航空公司Frontier宣布擴展航線業務,將增加21個飛行城市,包括南灣聖荷西市,促銷票價單程只有29元。

總部位於Denver的Frontier,從現在起到明年夏天將新增21個飛行城市85條新航線,令該公司在北美及中美洲的飛行城市達到82個,直飛航線升至314條,當中包括灣區聖荷西、南加州Ontario、德州Austin、俄亥俄州Chicago等城市。

這次擴展行動也令Frontier航空的業務涵蓋至美國八成機場及九成人口。

Frontier在聖荷西國際機場提供4條直飛航線,包括丹佛、拉斯維加斯、奧斯丁、聖安東尼奧,促銷單程機票只需29元,不過手提行李和寄艙行李都要收費,每件價格由30元到80元不等,而且飛機上也不會提供免費餐飲服務,包括一般的瓶裝水也要自費購買。

因此Frontier的服務在所有航空公司中,目前被評為最差倒數第二名,另一家廉價航空Spirit Airlines 的服務則是倒數第一。

截至去年,Frontier共有63架飛機,公司計劃到2021年可將飛機數量增至120架,同時因應業務擴展需要,公司計劃於年底前額外招聘800名空服員及300名機師。

