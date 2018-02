By

【KTSF 郭柟報導】

灣區週二部份地區錄得破紀錄新低氣溫,有些更跌至冰點以下,週三週四天氣預料繼續寒冷。

國家氣象局在週二早上發出寒冷天氣警告,報導指舊金山國際機場週二早上錄得華氏36度氣溫新低,破了2011年華氏37度紀錄。

奧克蘭(屋崙)國際機場錄得華氏30度,破了2006年華氏34度的紀錄。

東灣San Rafael市都錄得華氏32度新低,最寒冷城市包括北灣Napa和Petaluma市,週二清晨一度錄得華氏27度。

預測週三晚和週四晚將會吹強風,最低氣溫介乎在華氏20至30幾度之間,日間氣溫預料在華氏50幾度,山區有機會下雪,週三晚沿海地區可能下微雨。

