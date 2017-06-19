UPS槍擊案華裔死者Wayne Chan是好好先生 笑容常掛面

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【KTSF 陳嘉琪報導】

速遞公司UPS的貨倉上週三發生造成4人死亡的槍擊案，當中兩名受害人都是華裔，其中一人是Wayne Chan。

56歲的Chan加入UPS擔任速遞司機超過20年，而他生前在舊金山Haight Ashbury一帶送貨超過10年。

在該區居住的市民表示，對他的死表示難以置信，並在Chan的貨車每日經過的路線，放下祝福字句及花束悼念他。

鄰居形容，每次見到Chan，他總是笑容滿面，是一個非常友善及外向的人。

鄰居指，在他們心中，Chan不只是一個送貨司機，他送的是一份心意，Chan送貨時，會跟四周的人打招呼，認為他已經是社區的一份子。

Shaun Koch是UPS司機，亦是當日槍擊案的目擊者，案發幾日後，他表示當日的情景仍不時在他腦海中重播，而他認識包括槍手在內的4名死者。

上週三早上，Koch如常出席公司的早會，他站在人群的正中央，突然見到其中一名司機行得很快，他就轉身看看，發現是案中的槍手Jimmy Lam，Lam當時疑似拿著槍，並向其中兩名司機施襲。

Koch於是逃到一輛附近的汽車上，並報警求助，在他報警時，曾一度與Lam有眼神接觸，不過Lam沒有向他施襲。

對於兩名被開槍擊斃的華裔司機，50歲的Benson Louie 及Chan，Koch表示，無法用言語講出二人有多好，二人是好人。

而第3名死者，46歲的Mike Lefiti，Koch指與他是好朋友，需要很多時間去接受一次過失去3位朋友。

Koch指，案發前一晚，曾與被指的槍手的Lam說過話，他們一起說笑，還一起大笑，然後各自回家，就像平時的生活一樣。

週日是父親節，3名被殺的死者已為人父，有人在案發現場外送上卡片，祝3人父親節快樂。

38歲的Lam小時候由泰國移民來美，他的犯案動機仍然是疑問。

有調查員透露，現掌握的資訊是，Lam曾因工作超時問題向公司投訴，而Lam本身與女友育有一名年約10歲的孩子，有報導指，兩人正就孩子撫養權有爭拗。

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