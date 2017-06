UPS槍擊案華裔死者Wayne Chan是好好先生 笑容常掛面

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

速遞公司UPS的貨倉上週三發生造成4人死亡的槍擊案,當中兩名受害人都是華裔,其中一人是Wayne Chan。

56歲的Chan加入UPS擔任速遞司機超過20年,而他生前在舊金山Haight Ashbury一帶送貨超過10年。

在該區居住的市民表示,對他的死表示難以置信,並在Chan的貨車每日經過的路線,放下祝福字句及花束悼念他。

鄰居形容,每次見到Chan,他總是笑容滿面,是一個非常友善及外向的人。

鄰居指,在他們心中,Chan不只是一個送貨司機,他送的是一份心意,Chan送貨時,會跟四周的人打招呼,認為他已經是社區的一份子。

Shaun Koch是UPS司機,亦是當日槍擊案的目擊者,案發幾日後,他表示當日的情景仍不時在他腦海中重播,而他認識包括槍手在內的4名死者。

上週三早上,Koch如常出席公司的早會,他站在人群的正中央,突然見到其中一名司機行得很快,他就轉身看看,發現是案中的槍手Jimmy Lam,Lam當時疑似拿著槍,並向其中兩名司機施襲。

Koch於是逃到一輛附近的汽車上,並報警求助,在他報警時,曾一度與Lam有眼神接觸,不過Lam沒有向他施襲。

對於兩名被開槍擊斃的華裔司機,50歲的Benson Louie 及Chan,Koch表示,無法用言語講出二人有多好,二人是好人。

而第3名死者,46歲的Mike Lefiti,Koch指與他是好朋友,需要很多時間去接受一次過失去3位朋友。

Koch指,案發前一晚,曾與被指的槍手的Lam說過話,他們一起說笑,還一起大笑,然後各自回家,就像平時的生活一樣。

週日是父親節,3名被殺的死者已為人父,有人在案發現場外送上卡片,祝3人父親節快樂。

38歲的Lam小時候由泰國移民來美,他的犯案動機仍然是疑問。

有調查員透露,現掌握的資訊是,Lam曾因工作超時問題向公司投訴,而Lam本身與女友育有一名年約10歲的孩子,有報導指,兩人正就孩子撫養權有爭拗。

