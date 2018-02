華人特殊兒童之友南灣開咖啡店 為特殊兒提供工作機會（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

華人特殊兒童之友(FCSN)最近在南灣的中心開了一家咖啡店,給身心障礙人士提供了一個工作的機會。

走進這間咖啡店,站在收營機前的艾倫,給顧客一個溫暖的笑容,在收銀台後面,兩個大男孩正準備客人的咖啡和茶,雖然動作慢,但是卻非常熟練。

這三位咖啡店的員工都是”特殊兒”,經過訓練後,終於有機會替顧客服務。

FCSN咖啡店經理邱蕙君說:”我們希望有一個地方是有技職訓練,但是我開了之後,我發現我們不光是給孩子技職訓練,連我們的孩子,裡面很多學生進來買東西都是很好的訓練,因為他們慢慢數錢,他或許在其他地方會感到壓力,但是在這裡沒有壓力。”

華人特殊兒童之友南灣中心去年才正式啟動,裡頭有成年日間課程,其中訓練學生在咖啡店工作就是其中一個課程,本身家有特殊兒的邱蕙君在設計課程時,也考慮到這些特殊兒的需求。

邱蕙君說:”當我設計這些課程的時候,我就知道咖啡店不能有高壓咖啡機器,因為要顧慮他們的安危,所以在設計的時候,每個都是想過他的方式,因為我自己是家長,所以我可以了解。”

雖然沒有高壓咖啡機器,但是打出來的泡沫卻相當的綿密,口感十足,邱蕙君強調店裡的咖啡,都是本地的有機咖啡。

除了自創的招牌咖啡,還有特殊兒親手做的餅乾,咖啡指導老師Breana表示,教導這些特殊兒最重要的就是:”要很有耐心,就是讓他們更獨立,自己來解決,而不是一直給他們指令。”

除了咖啡和餅乾,店內的裝飾像是肥皂,還有陶器杯子,都是特殊兒親手做的。

這家店還獲得矽谷創新獎,扶養有特殊兒的艱辛,除非親身經歷,非外人所能體會,像是有自閉症的Alan,現在當服務生,有機會跟外人多多互動,週一全家人都來咖啡店,為他加油打氣。

目前華人特殊兒童之友咖啡在試營運階段,時間是週一到週四早上10點到下午4點,地址是聖荷西市South Bascom 1029號,靠近Valley 醫療中心及聖荷西市立大學。

