華人特殊兒童之友南灣開咖啡店 為特殊兒提供工作機會（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

華人特殊兒童之友（FCSN）最近在南灣的中心開了一家咖啡店，給身心障礙人士提供了一個工作的機會。

走進這間咖啡店，站在收營機前的艾倫，給顧客一個溫暖的笑容，在收銀台後面，兩個大男孩正準備客人的咖啡和茶，雖然動作慢，但是卻非常熟練。

這三位咖啡店的員工都是”特殊兒”，經過訓練後，終於有機會替顧客服務。

FCSN咖啡店經理邱蕙君說：”我們希望有一個地方是有技職訓練，但是我開了之後，我發現我們不光是給孩子技職訓練，連我們的孩子，裡面很多學生進來買東西都是很好的訓練，因為他們慢慢數錢，他或許在其他地方會感到壓力，但是在這裡沒有壓力。”

華人特殊兒童之友南灣中心去年才正式啟動，裡頭有成年日間課程，其中訓練學生在咖啡店工作就是其中一個課程，本身家有特殊兒的邱蕙君在設計課程時，也考慮到這些特殊兒的需求。

邱蕙君說：”當我設計這些課程的時候，我就知道咖啡店不能有高壓咖啡機器，因為要顧慮他們的安危，所以在設計的時候，每個都是想過他的方式，因為我自己是家長，所以我可以了解。”

雖然沒有高壓咖啡機器，但是打出來的泡沫卻相當的綿密，口感十足，邱蕙君強調店裡的咖啡，都是本地的有機咖啡。

除了自創的招牌咖啡，還有特殊兒親手做的餅乾，咖啡指導老師Breana表示，教導這些特殊兒最重要的就是：”要很有耐心，就是讓他們更獨立，自己來解決，而不是一直給他們指令。”

除了咖啡和餅乾，店內的裝飾像是肥皂，還有陶器杯子，都是特殊兒親手做的。

這家店還獲得矽谷創新獎，扶養有特殊兒的艱辛，除非親身經歷，非外人所能體會，像是有自閉症的Alan，現在當服務生，有機會跟外人多多互動，週一全家人都來咖啡店，為他加油打氣。

目前華人特殊兒童之友咖啡在試營運階段，時間是週一到週四早上10點到下午4點，地址是聖荷西市South Bascom 1029號，靠近Valley 醫療中心及聖荷西市立大學。

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