週三早上在舊金山一個UPS郵遞中心,被一名同事持槍擊斃的其中一名死者,他生前活躍於一個華人排球組織,備受愛戴敬重。

現年50歲的Benson Louie是其中一名遇害的死者,友人Patrick Gee透露,他有如一個”熊寶寶,有著寬大的心”。

Gee透露,Louie生前熱愛參加9人排球的運動,這項運動是由華人移民勞工帶來美國,Gee說早上聽到槍擊案,到傍晚才知道好友原來是死者之一。

