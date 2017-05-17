七小福成員劉曼雲憶于素秋當紅時點滴（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

由于素秋爸爸于占元一手創立的”七小福”，除了捧紅了身為大師姐的于素秋外，亦捧紅了現今不少武打巨星，當中有不少弟子現居於灣區，本台訪問了當年”七小福”其中一名成員，由她講講對于素秋的感覺。

劉曼雲，外號是”元年”，60年代加入”七小福”習武，她表示，于素秋是她的師姐，憶述起當年，劉曼雲指于素秋當年已經很有名，常常要外出拍戲，同門見面的機會不多。

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劉曼雲說：”因為師姐她很嚴格，不會跟我們開玩笑，或講很多東西，師姐當年住太子道，通常我們練完功，師姐就會起床，差不多12時，她一邊化妝，就叫我們坐在地上，一邊看著她化妝，就同時叫我們唱戲，就這樣的時候見到她，如果不是，也沒有什麼時間見到她。”

在劉曼雲的心中，于素秋除了是一名武打電影巨星外，于素秋私底下是一個很愛美很斯文的人，說話總是陰聲細氣，她表示，于素秋希望時常為大家留下最美的一面，不化妝時通常不會外出。

劉曼雲說：”我們個個都很崇拜她，每次見到師姐，都衝到她身邊，她就慢慢摸我們，問我們是哪位，叫什麼名字，因為師弟妹太多，她又不記得名字，因為我們是”元”字派，我就叫”元年”，一年的年，她就說”元年”，”元年”，她講國語，叫我們坐，我們就排隊坐在一起，她唱一句，我們就跟一句唱。”

于素秋結婚後定居舊金山，而劉曼雲其後亦移民來到美國，她表示，來美後曾經一起飲茶敘舊，2009年”七小福”50週年宴會亦一起參加，雖然她當時已過80歲，但仍然很健康，很明艷照人。

直至近日收到于素秋的死訊，劉曼雲表示很難過，一班同門的兄弟姊妹已經立即聯繫，看看有什麼可以幫助的地方。

劉曼雲指，現時仍要等待于素秋家人的安排，可以肯定的是，很多師兄弟姊妹會從世界各地來到，送于素秋最後一程。

劉曼雲說：”每次有人跟我提起師姐時，個個都說是她的影迷，十個有十個都說，很喜歡師姐于素秋，我想于素秋會萬世留芳，希望大家仍然會記得她。”

于素秋的家人決定在下星期一5月22日下午5時至8時，在位於Colma市的活倫墓園內的殯儀館設靈，在23日中午12時出殯。