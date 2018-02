南韓前總統朴槿惠親信崔順實干政罪成判囚20年

By

南韓前總統朴槿惠親信崔順實被控干政、強迫企業捐款等罪成,判囚20年,崔順實多項控罪都是與朴槿惠合謀,南韓傳媒認為刑期是朴槿惠案的指標。

崔順實下午抵達首爾中央地方法院聽取裁決,她被控利用與時任總統朴槿惠的私交進行欺詐、強索等18項控罪。

案件於前年10月曝光,崔順實被揭發替朴槿惠審閱及修改演辭,干涉政府人事任免,又與朴槿惠合謀,強迫三星、樂天等50多家大企業向崔順實控制的兩家基金會捐款,以及向三星電子副會長李在鎔索取賄款。

法院一審判處崔順實監禁20年,罰款180億韓圜、折合約1.3億港元,刑期較檢方尋求的25年短。

崔順實去年已因為以違法手段,逼使大學錄取女兒鄭維羅判監3年。

至於樂天集團會長辛東彬被控賄賂崔順實,向其名下基金捐款70億韓圜,換取免稅店經營許可,法院判處監禁兩年半,即時還柙。與崔順實合謀、濫權強迫企業捐款的前總統府首席秘書的安鐘范則被判囚6年。

去年被彈劾下台的朴槿惠,預料3月末或4月初,就貪污及濫用總統權力案判刑,由於崔順實的其中13項控罪與朴槿惠構成合謀,南韓傳媒認為崔順實刑期,將成為朴槿惠案定罪的風向標。

