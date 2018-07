By

【KTSF】

加州中部Fresno市一間蘋果專門店在剛過去的週六被賊匪搶入打劫,4名匪徒在30秒內,搶走價值27,000元的貨品。

警方稱,有4名身穿連帽上衣的青年搶入Fresno市的蘋果專門店,搶走放置在陳列枱上的貨品。

涉案青年搶走多部iPhone和手提電腦,當時有一名顧客嘗試阻止青年離開店舖,但被他們撞跌。

