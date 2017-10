By

【i-CABLE】 法國公務員發起全國罷工,抗議總統馬克龍的經濟政策,其中巴黎的示威演變成警民衝突。

有民眾打破商舖櫥窗洩憤,防暴警察手持警棍警盾到場,用催淚彈驅散民眾。有示威者受傷倒地,警方以持有武器為由,拘捕多名示威者。

國內多處響應罷工罷課,逾3分之1航班取消。罷工由九個工會發起,抗議馬克龍提出凍薪,收緊有薪病假規定,及於未來5年減少公務員職位。

